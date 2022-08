Na důchody sahat nebudeme, odmítl Stanjura Kalouska

Odmítl tím myšlenku, kterou vznesl i ekonomický expert ODS a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, který nedávno Lidovým novinám řekl, že by se nebál zvýšit spoluúčast pacientů ve zdravotnictví, a naopak je proti mimořádnému zdanění energetických firem či bank. To naopak jiní politici vládní ODS připouštějí.

Také koaliční lidovci chtějí podle místopředsedkyně vládní KDU-ČSL Šárky Jelínkové udržet valorizace důchodů, neboť jsou důležitou pomocí při zdražování. KDU-ČSL nechce ani posouvat věk odchodu do důchodu, naopak u náročných profesí by měl být dřívější. Ani diskuse o poplatcích v nemocnicích se ve straně nevede.

Podle ekonomů oslovených Právem však bude nutné alespoň některá opatření navržená Kalouskem a Topolánkem zavést. „Jsem přesvědčen, že vláda bude muset přijmout daňová opatření na příjmové či výdajové straně, případně na obou stranách. Jinak bychom se nevyhrabali ze strukturálního deficitu, který vlastně znamená zadlužování našich dětí. Jakou cestu vláda zvolí, bude záležet na politických preferencích, nejhorší by ale bylo strkat hlavu do písku a nedělat nic,“ řekl Právu ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Opatření mají zřejmě ukázat, že současná vláda není tak asociální. Pokud mám brát vážně opatření, která pravicově míří na ty nejbezbrannější a nejchudší, tak by to chtělo do seznamu doplnit zvýšený nákup vodních děl, aby bylo co použít, až se lidé začnou bouřit,“ prohlásila.