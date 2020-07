Na dovolenou v Česku, nabádal Babiš. Manželka je na Jadranu, on se chystá na Krétu

Ostatně i Babiš již dříve avizoval, že hodlá část dovolené strávit na Krétě. Do zahraničí hodlají vyrazit i někteří ministři jeho kabinetu.

Mnoho lidí letos na dovolenou do zahraničí neodcestovalo kvůli obavám z koronaviru, další se rozhodli vyslyšet apely politiků, aby spotřebou v tuzemsku podpořili zdejší podnikatele, kteří nemohou počítat s příjmy od zahraničních turistů.

Skutečností je, že epidemiologové od začátku do 13. července evidovali toliko 19 případů, kdy si lidé přivezli koronavirus z některé z 12 zemí.

Na to, že cesty do ciziny by mohly vyvolat druhou vlnu šíření epidemie, upozorňují po rozvolnění pravidelně někteří hygienici. Nic takového se nekoná.