Na D2 se na hranicích tvoří kolony kamionů kvůli protestu slovenských autodopravců

Dopravci chtějí protestem docílit mimo jiné snížení spotřební daně z pohonných hmot, které v posledních týdnech citelně zdražují. Pokud slovenská vláda nepozve dopravce během středy k jednacímu stolu, plánují dopravci zablokovat hlavní hraniční přechody do Polska i Maďarska. Novinářům to večer na hranicích řekl předseda Unie autodopravců Stanislav Skala.

Parkoviště už je zaplněné, a proto na něj nemohou vjet další kamiony, které zůstávají na dálnici. „Kolona kamionů v pravém pruhu dosahuje až k nám (do ČR). Na místě jsou dopravní hlídky, které spolupracují se slovenskými kolegy. Jsou tam také silničáři, aby místo označili,” uvedl Vala.

Podle Skaly se ukáže, jak se k situaci postaví slovenská vláda. „Měli jsme nějaké požadavky, na něčem jsme se dohodli. Nevíme, co se na vládě stalo, ale nepřijala to. Trápí nás hlavně mýto, platíme 19 centů a chtěli bychom to snížit na 12 centů na dobu půl roku, abychom nějak pomohli dopravcům. Dále chceme vratku spotřební daně z 1000 litrů 38 eur. Dále chceme snížit silniční daň,” vyjmenoval Skala.