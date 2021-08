Na D1 končí omezení, kvůli odstraňování svodidel doprava kolabuje

Kvůli odstraňování betonových bloků z dálnice byl provoz zúžen do jednoho pruhu a vytvořila se zhruba 15 kilometrů dlouhá souvislá kolona, v níž řidiči uvízli až na hodinu. Kolona začínala v neděli kolem poledne ve směru z Prahy už za sjezdem na Říčany a táhla se až k omezení, za nímž se jen pomalu rozjížděla.

Volně by se tak mělo jezdit od pondělí mezi Prahou a sjezdem na 81. kilometru. Za ním jsou stále ještě tři rozestavěné úseky, a to mezi Koberovicemi a Humpolcem, Velkým Beranovem a Měřínem a poslední mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi.

„Do 30. září skončí práce mezi Koberovicemi a Humpolcem, zbývající dva úseky budou hotové na počátku října tohoto roku,“ upřesnil Mátl, podle něhož to ale neznamená, že by se práce na dálnici úplně zastavily. Budou pokračovat také dokončovací práce na rekonstruovaných úsecích, ale ty už by řidiče neměly omezovat.