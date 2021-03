Na Českolipsku otevřeli nové krematorium, umožní žeh i morbidně obézních

Těla s extrémně vysokou váhou, která nebylo možné spálit, se dosud musela pohřbívat do země, i přesto, že o to dotyčný člověk třeba nestál. „Pro rodinu to pak přinášelo další veliké náklady, například zakoupit místo na hřbitově, pohřbít tam příbuzného a udělat pomník. Kdežto naše pece umožňují i kremace těl těchto lidí, rodina pak dostane urnu a může se rozhodnout, jak s ní naloží dál. Je to daleko menší problém,“ nastínil Ladislav Kopal.