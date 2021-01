Na českobudějovickém výstavišti otevřeli Očkocentrum

Zmínil, že i v tomto týdnu mělo do Jihočeského kraje dorazit šest krabic s vakcínami, ale nakonec to budou pouze tři.

„Kdybychom tedy otevřeli termíny na šest krabic, znamenalo by to, že bychom teď obvolávali objednané lidi a vysvětlovali jim, že pro ně není termín. Jakmile vakcíny dorazí do České republiky, začne se očkovat. Pokud dorazí, mělo by se tady v Očkocentru očkovat už od čtvrtka,“ vysvětlil Kuba.