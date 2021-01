Na Bedřichov vyrazilo méně turistů, kolaps se nekonal

Před týdnem museli policisté v sobotu i v neděli kvůli náporu turistů příjezd do Bedřichova uzavřít, parkoviště nestačila a auta zastavovala i na krajích silnic a blokovala dopravu. Nyní bylo lidí znatelně méně, tuto sobotu jich přijelo méně než v pátek. „Může za to i mediální masáž, spoustu lidí to odradilo,“ řekl Právu starosta Bedřichova Petr Holub (nez.).