Mýtné 120 Kč za vjezd do Prahy? Vyhlášení války Středočechům, zlobí se ODS

Metropole si vytvořila klimatický plán, podle něhož chce postupně vylepšit stav ovzduší. Součástí je také úvaha o zavedení mýtného, které má omezit dopravu v centru. To ale naráží na nesouhlas Středočechů.

„Mluvit teď o výběru mýta za vjezd do Prahy je jako škrtnout sirkou ve skladu střelného prachu. Dokud nebude dobudován Pražský okruh a potřebná parkoviště P+R, není diskuse o mýtu v Praze na pořadu dne,“ varoval náměstek hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka (ODS).

Podle něho by měly oba regiony tlačit na vládu, aby urychlila dostavbu Pražského okruhu ve všech chybějících částech. Alespoň v tom je mezi Prahou a krajem shoda. Podle náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) je zavedení mýta navázané právě na dostavbu okruhu, odstavných parkovišť a také na změny legislativy.

Částky se zatím neřešily, tvrdí magistrát

„Zavedení poplatků za průjezd vysokoemisních vozidel centrem města v horizontu roku 2030 je jedno z plánovaných 69 opatření klimatického plánu. Výše mýtného však doposud nebyla vůbec diskutována a rozhodne o něm až budoucí politická reprezentace. Čísla, která uvádí ODS, se neopírají o žádné existující usnesení,“ uvedl Hlubuček.

Středočeská ODS ale tvrdí, že hlavní město už v úvahách o mýtném operuje s konkrétní výší poplatku. „Vedení magistrátu se kroutí jako žížaly, když má přiznat své plány s mýtem v Praze. Takže dost kroucení a nazývejme to pravým jménem: 120 nebo 144 korun pro mimopražského řidiče za každý průjezd Prahou je skutečné vyhlášení války Středočechům,“ řekl středočeský poslanec za ODS Jan Skopeček.

Upozornil, že zmíněná výše poplatku by platila jen pro řidiče aut, která splní nejpřísnější emisní normy EURO 5 a EURO 6. Řidiči se staršími vozy by museli sáhnout do kapsy ještě hlouběji, a to až k pěti tisícům měsíčně.

Lidé s trvalým pobytem v Praze by měli mít slevu, naopak lidé z jiných koutů republiky by slevu neměli a výše platby by se odvíjela podle druhu motoru u jejich vozu. Obecně by mělo platit čím více zplodin, tím vyšší mýtné.