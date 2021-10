Mynářův postup? Neobhajitelné, míní ústavní právník

Obsah rozhodnutí je méně závadný, protože jen stanovuje to, co by se stejně stalo, sdělil Kysela.

Kysela napsal, že Mynářovo jednání naplňuje obavy široké veřejnosti vyslovované přinejmenším od minulého týdne. "Postup je to těžko obhajitelný, připomínající orientální despocie," uvedl. Sněmovna by se ke stejnému datu sešla i bez iniciativy prezidenta, takže samotné rozhodnutí považuje Kysela za méně závadné. "Stanovuje to, co by se stejně stalo. To ale nevylučuje důvodnost prošetření okolností prezidentova podpisu," podotkl.