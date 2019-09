Muselo to takhle dopadnout, komentoval Babiš rozhodnutí úřadu o střetu zájmů

„Samozřejmě celé to bylo vyprovokováno na základě udání zkorumpované neziskovky Transparency International a udavačů z Pirátů . Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud v naší zemi jsme zavedli speciální zákon proti Babišovi lex Babiš a já jsem postupoval podle toho zákona, takže nemůžu mít žádný střet zájmů,” doplnil.

Krajský úřad řízení zastavil poté, co úřad města Černošice udělil Babišovi ve dvou případech dvousettisícovou pokutu. Po prvním verdiktu vrátil krajský úřad spis do Černošic a nařídil opětovné projednání. Když městský úřad rozhodl identicky, krajský úřad řízení zastavil.

„Jenom to podle mě potvrzuje správnost našeho návrhu, kdy jsme je žádali, ať se toho dobrovolně vzdají a předají to jinému krajskému úřadu, kde ve vedení není někdo z hnutí ANO. Kdyby to takový krajský úřad zrušil a řekl, že se ten přestupek nestal, tak by to nevyvolávalo žádné otázky,” dodal Michalik. Rozhodnutí je ale podle něj třeba respektovat, protože správní řízení není věci samosprávy.