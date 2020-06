Muchova vnučka se bojí o Slovanskou epopej

Pražské zastupitelstvo schválilo záměr půjčit epopej na pět let do Moravského Krumlova loni v říjnu, zastupitelé Moravského Krumlova až letos v květnu. Cyklus dvaceti rozměrných historických pláten by přitom měl být umístěn v části zámeckého komplexu, který se bude po celou dobu rekonstruovat.