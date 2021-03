Mrtvých s covidem je přes 25 000, přibývá opětovně nakažených

Reinfekci v období od 1. března 2020 do konce letošního února zaznamenali odborníci u 656 mužů a 744 žen z více než milionu a 225 tisíc potvrzených případů nákazy.

Reinfekci prodělali lidé ve věku od 1 roku do 100 let, přičemž medián byl 42 let. „Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 68 až 359 dní,“ doplnil vedoucí oddělení biostatistiky SZÚ Marek Malý.