Mrazy zahnaly bezdomovce do ubytoven, musí navyšovat kapacity. Řeší se i koronavirus

Jedno ze zařízení provozované na pražském Smíchově spolkem Naděje se spolkem R-mosty má obvykle kapacitu 60 osob. V těchto extrémních mrazech navýšili kapacitu na 80 a každý večer mají plno. Zařízení funguje od 20 hodin večer do 9 do rána. Běžně bývá otevřeno pouze do sedmi hodin, ale kvůli tuhým mrazům byla doba prodloužena. Toto zařízení je v provozu od prosince do března. O bezdomovce se starají tři zaměstnanci.

Aby byli všichni bezdomovci v bezpečí, zajišťuje terénní hlídka. „Myslíme si, že většina lidí, kteří už opravdu potřebují, tak si to ubytování najdou. Ti, co se nedostanou, tak v rámci Prahy jsou dvě noční hlídky terénních pracovníků, kteří obcházejí především centrum a kontaktují lidi, kteří se ještě jaksi zapomněli venku, a ti jsou motivováni, aby přijali pomoc a byli ubytováni v nějaké ubytovně nebo noclehárně,“ zmiňuje Daniel Svoboda.

„Je dobře, že tady tenhle azyl je, chovají se tu k nám slušně. Je tady teplo, je se kde vykoupat, člověk se má kde umejt, o sebe postarat, převlíknout se do čistého, nechat si vyprat prádlo u Naděje, takže není problém. Když člověk chce, tak si pomůže vždycky, musí člověk hlavně chtít a každej má svý možnosti, a pokud nechce, tak bohužel. Je to smutný podle mě,“ popisuje paní Hanka, která má z nakažení koronavirem strach, proto roušku téměř nikdy nesundává.

Podle paní Hanky není těžké najít si přes zimu ubytování. Trochu méně pozitivně to vidí Petr Šujeta, který je na ulici 20 let. „Je to moc těžké najít si nějaké ubytování. Tohle funguje od 1. prosince, ale co bude dál, nevíme, příští měsíc to končí, co bude dál, nevím,“ neskrývá obavy Šujeta. Ten se naopak nákazy nebojí vůbec.