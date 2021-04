Motolská nemocnice jako první v Česku využívá speciální navigaci pro vrtulníky

„Nový navigační systém zobrazuje na obrazovce, kterou mají piloti na palubě před sebou, velmi jednoduchou čáru, podle které se naviguje autopilot. Pilot tak nemusí do řízení vůbec zasahovat,“ popisuje Tomáš Duša, ředitel českého GNSS Centre of Excellence. Tato vzdušná čára dovede pilota na konkrétní bod, v tomto případě nad heliport nemocnice, ze kterého již dokáže pilot bezpečně přistát.

Nemocnice nový systém využívá už rok. Podle jejího ředitele Miloslava Ludvíka se technologie osvědčila zejména při převozu orgánů k transplantaci nebo pacientů po těžkých autonehodách. „Dovoluje to využít heliporty za všech povětrnostních podmínek, čili mnohdy odpadnou ty složité převozy sanitkami,” vysvětluje ředitel.

„Typickým příkladem je transplantace plic. To jsou chvíle, kdy jde skutečně o minuty, protože orgán, poté co je vyjmut z těla dárců, má nějakou životnost. V tomto případě znamená navigace obrovskou úsporu času a lékařský tým má více času na to, aby pacienta mohl připravit,“ uvádí příklad Ludvík.