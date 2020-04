Most u Pasohlávek mizí doslova před očima

Zatímco cyklisté řešili, kudy se dostanou do Mikulova, stavbaři postupně odstraňovali jednotlivé nosníky. Most v místě, kde se vody Dyje převalují přes stavidlo z horní do prostřední nádrže Vodního díla Nové Mlýny má čtyři pole, každé z nich tvořilo osm nosníků. A nejsou to žádní drobečci. Jeden třicet metrů dlouhý nosník váží dvaačtyřicet tun.