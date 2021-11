Mladík sám odešel od matky do děcáku. Teď chce být vychovatelem

Během dospívání, které je pro mnoho lidí nejkrásnějším obdobím v životě, se sedmnáctiletý Dominik Schwarz z jižních Čech ocitl v těžké situaci. Když mu bylo čtrnáct, sám zažádal o přeložení do dětského domova, aby se dostal od své matky. Nyní chce pomáhat dětem, jež se dostanou do podobné situace jako on.