Mladí kvůli rozumnému přístupu k životu přicházejí o zážitky, tvrdí psychologové

Soustředí se na sociální témata, zdravý životní styl a pijí méně alkoholu než generace před nimi. To jsou některé z rysů takzvané generace Z, tedy lidí narozených zhruba od poloviny nebo konce 90. let do konce první dekády nového tisíciletí. Kvůli neochotě riskovat mohou přicházet o mnohé životní zážitky, uvádí deník The Guardian.