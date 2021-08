Mladí bydlí u rodičů do 26 let, rozlet jim komplikují nájmy

Vyplývá to z údajů zveřejněných evropským statistickým úřadem Eurostat. Mladé ženy z Česka podle něj v tomto směru předstihují své mužské protějšky. Osamostatňují se v průměru ve 24,7 roku věku, zatímco u mužů je to o více než dva a půl roku později, ve 27,3 roku.

Tento rozdíl je do značné míry pochopitelný. Určuje jej to, že se ženy snaží založit rodinu dříve než muži nebo se alespoň stěhují ke svým většinou o něco starším partnerům. A to téměř v celé Evropě. „Jedinou výjimkou z tohoto vzorce bylo Švédsko, kde muži opouštěli rodičovský dům v mírně mladším věku než ženy,“ uvedl Eurostat.