Mít detektor kovů trestné není, ale hledání pokladu ano

Podle Miroslava Nováka, vedoucího archeologického oddělení hradeckého muzea, se ročně do sbírek této instituce dostane od detektorářů asi pět set předmětů. Další tisíce ale zmizí.

„Nedávno nás nálezce informoval, že v Michnovce na Hradecku něco našel. Zavolal, aniž se nález pokusil vyzvednout. Díky tomu se podařilo vytáhnout keramickou nádobu, ve které byl složitý šperk z pozdní doby bronzové, sestávající z desítek jantarových a kostěných korálků. My nádobu s nevyjmutým šperkem nechali vyšetřit na CT ve fakultní nemocnici a díky tomu víme, jak šperk vypadal,“ dodal Novák. Kdyby muž nález vytáhl sám, zřejmě by do muzea donesl pouze hromadu nic nevypovídajících korálků.