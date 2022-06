Místopředseda TOP 09 Kučera: Odchod Fremra a Doležala ze strany zatím stačí

Jsou kroky, které podnikla pražská organizace, dostatečné?

V tuto chvíli jednoznačně. Nikdo z TOP 09 není vyšetřován ani obviněn. Spíše jsme konali s předběžnou opatrností. V tuto chvíli je to správně a uvidíme, co dál celý případ přinese.

Necítíte znepokojení, že volební manažer Jiří Fremr byl v blízkosti Michala Redla?

Byl to volební manažer Spojených sil pro Prahu, ne TOP 09. To je první věc. Druhá věc je, že kdyby každá strana postupovala tak zodpovědně jako my, tak v hnutí ANO už nejsou dvě třetiny poslanců. Kdybychom se chovali jako minulá vláda, tak bychom řekli, že nikdy neodstoupíme, a vše bychom zametli pod koberec. V tuto chvíli jsou naše kroky dostatečné.

Předseda pražské organizace Jiří Pospíšil má tedy vaši plnou důvěru?

Předsednictvo schválilo usnesení, kde vyzvalo k tomu, aby lidi, kteří jsou zmiňováni na odposleších, se vzdali členství. A opakuji, nikdo není obviněn ani vyšetřován.

Nemůže se to spojení s pány Fremrem a Doležalem odrazit na volebním výsledku?

Myslím, že ne. Jsou to lidé, kteří se dostali do kontaktu s lidmi, kteří zřejmě konali trestnou činnost. TOP 09 jednala maximálně transparentně. Věřím, že to voliči ocení, protože kroky jsme udělali naprosto jasné a průhledné.

Co má Praha podniknout, aby se to neopakovalo?