Středočeští policisté (na snímku při cvičném zásahu) se mají stěhovat do Říčan. Foto: Radek Plavecký, Město Říčany, Právo

Místo vězňů se do Říčan budou stěhovat policisté

Nedostavěná věznice na okraji Říčan u Prahy se nakonec stane novým sídlem středočeské policie. Její vedení tento týden potvrdilo, že se počítá se stěhováním. Zatím má krajské policejní ředitelství sídlo na pražské Zbraslavi, ale za pár let by se mělo zhruba 800 až 900 lidí přesunout právě do Říčan.