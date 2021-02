Místo nouze vyslovte vládě nedůvěru, vyzývá poslance Chcípl PES. Chystá uličku hanby

Demonstrace má mít tři bloky. "My celou tu demonstraci chceme rozdělit do tří částí, první část bude kritická, tam opravdu vystoupí lidé, kteří řeknou, co se tady za ten rok udělalo špatně, pak ve druhé části přijdou na řadu odborníci, kteří budou říkat, takhle by se to mělo dělat, takhle by se mělo nastavit, a v té třetí části chceme lidem dát naději, chceme představit určité vize, které by opravdu mohly pomoct a není to nic nového, ty ostatní státy podle toho jedou, je jenom potřeba to začít realizovat, je potřeba co nejrychleji pomoci drobným živnostníkům po roce uzavření, ty firmy prostě krachují, nefungují, spousta lidí si třeba vzalo úvěry na své nemovitosti, takže některým hrozí, i že se z nich stanou bezdomovci, a vláda prostě tak jako na to kouká a říká, tak ono to nějak dopadne," popisuje program Jiří Janeček.