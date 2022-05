Místo ledových mužů letní teploty, do Evropy se valí horko ze Sahary

Až do pondělí se na mnoha místech mohou objevovat noční přízemní mrazíky. Od úterý bude do střední Evropy proudit teplý až horký vzduch, který má svůj původ na Sahaře. Od středy nebo nejpozději ve čtvrtek se mohou lidé těšit na „léto“, tedy teploty přesahující 25 stupňů Celsia. Teploty atakující 30 stupňů by měly dokonce zavládnout i v alpských oblastech, uvádí DWD.