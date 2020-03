Místo hokejových fandů prázdný bar. Téměř likvidační, tvrdí provozní

„Hned po extraligovém play off mělo následovat rovněž hojně sledované hokejové mistrovství světa a v červnu evropský šampionát fotbalistů. Dnes už je jasné, že se žádná z těchto akcí neuskuteční. A ani na případné olympiádě v Tokiu, i kdyby proběhla v řádném letním termínu, se nezhojíme. Přece jen není tak masivně sledovaná. Navíc v Japonsku je značný časový posun a řada soutěží bude probíhat nad ránem, kdy se lidi chystají do práce,“ přemítá Štýbl.

Chtěl by věřit, že brzy budou moct přijít štamgasti k němu do baru aspoň na pivo. „Samozřejmě že teď ale není možné předjímat, jak se situace vyvine, a kdy se aspoň trochu uklidní. Čeká nás boj o holé přežití. Máme úvěr, na jehož splácení teď zřejmě mít nebudeme. Takže půjdu požádat do banky o odklad. A samozřejmě se pokusíme taky o snížení či odložení platby za nájem,“ prozradil.