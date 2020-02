Mírná zima šetří silničářům desítky milionů. Zbude víc na opravy

V horských oblastech Královéhradeckého kraje vyjeli silničáři k zimní údržbě silnic až 12. listopadu loňského roku. Předchozí zimu to bylo již v říjnu.

Letošní zima si od listopadu do začátku února vyžádala zatím 64 posypových dnů.

Zima vydrží jen do soboty, v pondělí bude opět až 13 stupňů

Zima vydrží jen do soboty, v pondělí bude opět až 13 stupňů Počasí

„Na silnicích II. a III. třídy bylo v kraji vozy silničářů najeto 204 tisíc kilometrů, vysypáno 6128 tun soli a 4006 tun inertního materiálu a 1 836 504 litrů solanky. Náklady na zajištění zimní údržby krajských silnic se do 1. února vyšplhaly na téměř 73,5 milionu korun. Během minulé zimy byly náklady za stejné období o 60,5 milionu vyšší,“ uvedl Michal Friček z tiskového oddělení krajského úřadu v Hradci Králové.

Tato zima by se měla příznivě podepsat i na stavu komunikací, které nebudou tak zničené.

„Je jasné, že šetříme nejen pohonné hmoty a materiál, ale tato zima by se měla příznivě podepsat i na stavu komunikací, které nebudou tak zničené,“ dodal provozní ředitel.

„Od listopadu do konce ledna jsme vynaložili na údržbu 21 milionů korun bez DPH, o 3 miliony méně než ve stejném období během předchozí zimy. S těmito ušetřenými finančními prostředky naložíme až dle rozhodnutí Statutárního města Brna, nicméně obvykle bývají převedeny na opravy vozovek a chodníků,“ sdělil Klištinec Novinkám.

„O silnice v kraji se starají SOVIS CZ a EUROVIA CS. Celkové náklady od listopadu 2019 do ledna 2020 dosáhly bezmála 3,1 milionu korun, částka za stejné tři měsíce během loňské zimy dosahovala 12,7 milionu korun“, popsala Novinkám situaci Martina Prostředníková, která společnosti SOVIS zajišťuje kontakt s médii.

I ve Zlínském kraji silničáři na zimě zatím ušetřili. Zatímco během minulé zimy od října do konce ledna utratili za údržbu vozovek 92 milionů korun, letošní zima si zatím vyžádala zatím jen 43 milionů.

Naopak leden 2019 byl na zimní údržbu nejvíce náročný za posledních dvanáct let. „V lednu loňského roku jsme spotřebovali 5 915 tun soli a 10 992 tun inertu,“ doplnil Cekota.

Od začátku této zimní sezony silničáři ve Zlínském kraji spotřebovali 2 507 tun soli a 6 970 tun inertu, rok předtím to ke konci ledna bylo 8 194 tun soli a 15 138 tun inertu.

„Finanční náklady za listopad a prosinec 2018 dosáhly 72,6 milionu korun, v roce 2019 to bylo jen 54,5 milionu“, sdělil Novinkám provozní ředitel SÚSPK Radek Šíma.

Jako výrazně podprůměrný hodnotí dosavadní průběh zimy také silničáři v Ústeckém kraji. „Od listopadu do konce ledna jsme vysypali pouze 2500 tun soli, to je v porovnání se stejným obdobím před rokem o 5000 tun soli méně,“ řekla Právu náměstkyně ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) Lenka Holovská.

Silničáři ze Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK) spotřebovali od loňského listopadu do letošního ledna 8750 tun soli a 6800 tun inertního materiálu. Také zde tedy mají zásob dostatek. Za tyto tři měsíce najeli celkem 105 tisíc kilometrů.

Odlišné počasí se promítá i do rozpočtu. „Za poslední dva měsíce roku 2019 jsme na údržbu vynaložili 53,8 milionu korun, o rok dříve za stejné období 67,7 milionu korun“, uvedl Škrabal pro Novinky.

„Když to srovnám s minulou zimou, pohybují se úspory v současné době kolem patnácti milionů korun. Posypového materiálu jsme letos spotřebovali rekordně málo za poslední roky, co pamatuji,“ řekl technicko-provozní náměstek Milan Novák.

Ušetřené peníze použije Správa silnic Moravskoslezského kraje na letní údržbu. „Ty peníze se neztratí. O to více se po skončení zimy udělá oprav vozovek, dopravních značek a svodidel, budeme moci více investovat do údržby odvodnění příkopů a krajnic. Máme na starost asi 2700 kilometrů silnic, na kterých je pořád co dělat,“ dodal Novák.