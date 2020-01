Ministr Toman stále není členem ČSSD. Přihlášku přitom podal už před rokem

Toman se do ČSSD hlásil minulý rok v únoru. Chtěl tím vyjádřit podporu šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi . I po 11 měsících však zůstává Toman nestraníkem. „Nevím, proč to tak trvá,“ krčí rameny ministr.

„Podával jsem přihlášku do organizace v Průhonicích, vyžádali si stanovisko Prahy 17, kde mám trvalé bydliště,“ vysvětluje Novinkám Toman.

Stanovy ČSSD totiž říkají, že pokud někdo požádá o členství mimo trvalé bydliště, musí mít souhlas místní organizace, v případě Tomana tedy Prahy. Teprve potom členství schvaluje kraj. „Musí to schválit místní organizace v místě trvalého bydliště a potom kraj,“ potvrzuje Novinkám Pavlík.

Není to žádný naschvál

Čekat na schválení téměř rok není úplně standardní. „Trvá to tak dlouho, protože se mu někam zatoulala jeho přihláška. Nevím z jakého důvodu,“ tvrdí Pavlík. Žádost o členství v soc. dem. je většinou vyřízená během tří měsíců.

„Někdo to tam evidentně blokuje,“ nastínil Novinkám zdroj z prostředí ČSSD, který si nepřál být jmenován. Že se jedná o nějaký naschvál, ale Pavlík odmítá.

„Pan ministr evidentně napsal dopis, ten někde zůstal, nám fyzicky nepřišel. Na konci října dorazil jen e-mail se skenem dopisu se žádostí o členství. Není to žádný naschvál, není to tak, že bychom mu stopili dopis,“ hájí Pavlík.

Ministr Toman má úzké vazby na Hrad a je považován za „koně“ prezidenta Miloše Zemana . V roce 2013 kandidoval do Sněmovny za Stranu práv občanů Zemanovci (SPOZ).

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček na dotaz Novinek, co na celou situaci říká, neodpověděl. Vloni v září ale České televizi sdělil, že taková prodleva není u přihlášky do strany standardní.

„Určitě by to rozhodnutí mělo padnout co nejdříve. Pro mě je důležité, že Mirek Toman je sociálnědemokratickým ministrem, pracuje v dresu sociální demokracie a bojuje za značku sociální demokracie,“ řekl ČT Hamáček