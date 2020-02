Ministerstvo rozhodne, zda bude InterContinental kulturní památkou

Ministerstvo původně usoudilo, že k ochraně hotelu stačí, když se nachází v Pražské památkové rezervaci. Rezervace však představuje ochranu plošnou, nikoli individuální a nebránila by investorům a střídajícím se majitelům hotelu plánovat problematické novostavby v bezprostřední blízkosti unikátního hotelu, na ploše, která vznikla spolu s ním a nyní nese jméno náměstí Miloše Formana.

Pražské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) podle své mluvčí Andrey Holasové už před pěti lety navrhlo chránit celý soubor nemovitostí. „Návrh obsahoval i okolí budovy, tj. jižní prostranství (dnes náměstí Miloše Formana) i severní prostranství se zahradou,“ sdělila Holasová. V rezervaci jakožto stabilizovaném území by se podle NPÚ v podstatě nemělo stavět a „neměla by být narušena objemová a prostorová skladba historických objektů“.

„Hotel InterContinental by měl rozhodně získat status kulturní památky, protože jde o nejdůležitější příklad brutalistické architektury na českém území a vůbec o velmi hodnotnou architekturu,“ uvedl.

Ministerstvo kultury sice tvrdí, že žádost NPÚ před pěti lety nestrčilo do šuplíku a zabývalo se jí. Podle Ivany Awwadové z tiskového oddělení ale začne s věcí znovu, míra poznání se prý prohloubila.

V nedávné minulosti se ministerstvo kultury obracelo k brutalismu v architektuře zády. Nevyhovělo například žádostem, aby byl za kulturní památku prohlášen soubor Transgas na Vinohradské třídě, který zrovna jako InterContinental pocházel z přelomu 60. a 70. let. Soukromý investor potom rychle se svolením radnice Prahy 2 celý Transgas zbořil. Jiný příklad vzácného brutalismu v Praze – obchodní dům Kotva – musel být na kulturní památku navrhován opakovaně, než ministerstvo vyhovělo.

Švácha si myslí, že lidé z památkového odboru ministerstva s architekturou brutalistického období nesympatizují. „Myslím si tedy, že pokud chceme zachránit nejdůležitější české stavby z 60. až 80. let, ministerstvo kultury musí změnit své chování,“ sdělil Právu Švácha.

Kdyby se InterContinental stal kulturní památkou, investoři by o to pečlivěji museli vážit jeho rekonstrukci a plány na výstavbu v jeho bezprostředním okolí.

„Vadilo mi, že bývalí majitelé InterContinentalu i pracovníci Institutu plánování a rozvoje mluvili o tomto prostoru jako o proluce, přestože fakticky má charakter skutečného náměstí, dostatečně vymezeného a obklopeného pěknými domy. Podle mého osobního názoru by se tu stavět nemělo. Bylo by mi líto i kvalitní úpravy tohoto náměstí ze 70. let 20. století, kterou navrhla spolupracovnice hlavního autora hotelu InterContinental Karla Filsaka Irma Steinocherová,“ dodal Švácha.