Ministerstvo práce navrhlo změny u příspěvku na bydlení

Mezi hlavní změny u příspěvku bude patřit to, že o něj nebude potřeba žádat každoročně, bude se přiznávat na dobu neurčitou.

Problematické je ale podle odborníků to, že zůstane povinnost každé kalendářní čtvrtletí znovu dokládat náklady na bydlení a příjmy domácnosti. „Právě to je ta hlavní zátěž. Oni budou muset pořád chodit se všemi papíry na poštu nebo na Úřad práce či to nahrávat přes internet,“ upozornila Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi.