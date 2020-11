Ministerstvo podepsalo smlouvu na nákup toyot, které nahradí sovětské uazy

Teď by mě zajímalo, jestlipak víte soudruzi, kolik takový UAZ sežere. Nevíte? Já vám to řeknu naprosto přesně: Takový UAZ, když jede terénem, sežere třeba 30 litrů na sto. Někdy i mnohem víc! Teď to víte, ale jako byste to nevěděli! Jinak politická diverze a vojenský soud. pic.twitter.com/x8Q5D3ZT4O