Minář napadá Právo i Novinky.cz. Šest milionů prý utratil za propagaci

Dotaz zněl: „Dobrý den, zaujalo mě, že Váš projekt Lidé Pro získal od dárců od založení cca 5,8 milionu korun a zbylo mu nyní na transparentním účtu asi 60 tisíc korun. Zbyly prosím spolku na jiném účtu ještě nějaké peníze a co s nimi učiníte? Na co konkrétně byly finanční prostředky použity? Proč transparentní účet nepatřil hnutí, zaregistrovanému v prosinci, ale Pro ČR z.s.? Děkuji za odpověď.“

Na otázky neodpověděl bývalý předseda Milionu chvilek pro demokracii Minář ani ve svém obsáhlém vyjádření na Facebooku, které zveřejnil v neděli večer v reakci na článek, který upozornil na to, že za pět měsíců, od 23. října do 24. března, jeho spolek utratil 5,8 milionu korun, i když sesbíral jen 39 tisíc podpisů, namísto vytyčených 500 tisíc.

„Naši kampaň jsme v říjnu a listopadu intenzivně připravovali a trvala další čtyři měsíce – od prosince do března. Celkem tedy jde o šest milionů za šest měsíců. To nejsou v kontextu politické kampaně nijak přehnané náklady, naopak – stačí se podívat na účty jiných stran, kde protekly za stejnou dobu násobné částky (což je v pořádku, politické strany se bez peněz a bez lidí neobejdou). Rozjezd nového hnutí s celorepublikovým zásahem fakt není levná záležitost,“ napsal Minář na Facebooku.

Spoustu prostředků prý investovali do propagačních materiálů – plakátů, letáků, placek, propisek či sběračských stánků. „Několik set tisíc korun jsme vložili do propagace na Facebooku. (Podle dat zveřejněných touto sítí se jedná o necelých 531 tisíc Kč – pozn. red.) Od nuly jsme vyvinuli skvělý web s mnoha pokročilými automatizovanými funkcemi,“ uvedl dále.

Na budování hnutí Lidé PRO se prý nenapakoval, naopak jej to stálo mnoho energie. „Abych tedy pro jistotu navždy utnul dohady o tom, kolik jsem si v politice „nahrabal“, mohu to zde uvést naprosto přesně: za šest měsíců práce jsem dostal vyplaceno závratných 137 828 korun, což je 22 971 čistého měsíčně,“ dodal s tím, že ostatní tváře hnutí žádné mzdy nedostávaly, protože mají jiné civilní zaměstnání.

Na Minářovo vyjádření na Facebooku reagoval veřejně i senátor Václav Láska (SEN21). „No Mikuláši, místo tohoto dlouhého povídání by bylo jednodušší a lepší dát sem přehledně vyúčtování, jak bylo s těmi penězi naloženo. Bylo by po diskusích. Tohle jen další diskusi a otázky vyvolá,“ uvedl.

V následné diskusi pak Láska poukázal na to, že z účtu není patrné, na co výdaje padly: „A to je asi momentálně jádro otázek. Zda byly vynaloženy hospodárně a účelně. A není to o Mikulášovi, ale o důvěře lidí podpořit třeba zase něco nového po něm. Hrajeme všichni o důvěru lidí.“