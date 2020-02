Milion chvilek odstartoval svůj štafetový běh v Plzni

Podle něj není realita venkova tak idylická, jak si mnozí představují. Hlavní problémy jsou podle něj ve zdravotnictví, školství ale i v apatii obyvatel okrajových regionů. „Lidé v pohraničí ztratili zájem o to se stýkat a hledat, jak situaci zlepšit. Mají takovou mentalitu, že Andrej Babiš to všechno zařídí, my nemusíme nic dělat, nemusíme hledat odpovědi. Hlavní hodnotou je vydělat peníze. To se e musí nějakým způsobem změnit. Nevěřím, že to Andrej Babiš změní,“ řekl.