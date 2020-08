Miliardář Sehnal skončil jako místostarosta Letňan. Šel proti nám, zdůvodnili zastupitelé

„Nevadí, když bude zastupitel, ale těmi jeho projevy se to dostalo do situace, že šel proti městské části, a to je špatně. Kolize jeho zájmů versus zájmů městské části se už nedaly skloubit a z mého pohledu to nemohlo už dále fungovat,” uvedl místostarosta za ODS a Svobodné Ondřej Lněnička.

Někteří zastupitelé ve středu zkritizovali postup, jakým byl Sehnal, navíc v nepřítomnost, odvolán. „Už to nesneslo odkladu. Vyvrcholilo to v červnu, červenci, na co budeme čekat, do kdy?”, nadnesl Lněnička s tím, že ani Sehnalova docházka do úřadu nebyla zrovna valná.