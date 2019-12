Milan Kundera má po 40 letech opět české občanství

Když jsme před rokem připravovali návštěvu premiéra, tak jsem se ho dotázal, jestli by měl zájem se s Kunderovými setkat, a u Kunderů jsem si ověřil, jestli by měli zájem se setkat s předsedou vlády. Slovo dalo slovo.

Ano, to je korektní popis. Ale to neznamená, že Kunderovi o občanství nepřemýšleli už dlouho před tím. Probírala to s nimi spousta lidí, ale nikdy nikdo v takto vysoké politické pozici. Sám jsem se jich na to několikrát ptal, ale reakce byly spíše negativní.