Metropoli bude brázdit tramvaj T2

Poté, co byly vyřazeny ze zdejšího vozového parku, je v roce 1996 odkoupil liberecký dopravní podnik a v krajském městě libereckého kraje pak vozily cestující dalších dvaadvacet let. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byl až do roku 2018 úplně posledním provozovatelem těchto vozů.