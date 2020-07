Metro C kvůli výměně pražců nepojede

Dřevěné pražce jsou podle informací DPP umístěny na nejstarším úseku linky C mezi Florencí a Kačerovem, který byl zprovozněn v roce 1974. Po skončení naplánované devítidenní výluce bude v úseku vyměněno 6140 z 19.397 pražců, práce tak budou zhruba ve třetině. Následující výluka bude o prodlouženém víkendu na konci letošního září, a to mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov.

Na trase C se musí pražce vyměňovat po větších částech, a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci. Na trase C to nelze. Podle dřívějších informací DPP nepojede letos v létě metro také mezi Nádražím Holešovice a Ládvím, a to v neděli 26. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení.