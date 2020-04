Metnar by měl podle Babiše najít peníze na nákup bojových vozidel pro pěchotu

„Já si myslím, že kdyby pan ministr Metnar našel možnost financování dodávky těchto vozidel, tak si to naše armáda zaslouží. Samozřejmě je to obrovská suma, ale já myslím, že armáda potřebuje už konečně obnovu," řekl Babiš.

Obrana plánuje nákup 210 nových pásových BVP, která nahradí desítky let staré stroje. Vítěz tendru měl být znám do letošního léta. Armáda vozidla potřebuje pro splnění závazku v Severoatlantické alianci, podle kterého má do roku 2026 mít k dispozici těžkou brigádu. Jejím základem by měla být právě pořizovaná vozidla.