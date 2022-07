Meteorologové varují před vydatným deštěm. V Českém Švýcarsku před požáry

Do nedělních dvou hodin ráno platí výstraha před vydatným deštěm pro části Libereckého a Královéhradeckého kraje. Do rána může spadnout na návětří Krkonoš a Jizerských hor až 60 mm srážek.

Na Olomoucku by měly deště ustat do nedělního poledne, na Moravskoslezsku a Zlínsku by mělo přestat pršet v neděli navečer.