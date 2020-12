Menstruační pomůcky budou levnější. Schillerová navrhne nižší DPH

Návrh na nižší daň chce Schillerová přilepit pozměňovacím návrhem k novele zákona DPH, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna. Přesun dámských hygienických potřeb do nejnižší sazby DPH by měl nabýt účinnosti po schválení novely. To by mělo být podle ministerstva na jaře.