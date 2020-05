Měli bychom používat zdravý rozum, tvrdí ředitel ZŠ

„Až praxe ukáže, jak vše bude fungovat, ale osobně se toho nebojím,“ řekl Právu ředitel vzdělávacího ústavu, který má oproti většině jiných výhodu, že disponuje hned několika vchody do budovy.

„Tři skupiny dětí půjdou hlavním vchodem, další tři vstupem od tělocvičen a další například bočním vchodem pro kantory. Třídní učitelky se na tom dohodly s rodiči, abychom zabránili shlukování dětí před školou,“ přiblížil Červín postup, který zvolili.

Aby se žáci nepotkávali na chodbách a toaletách, budou upraveny přestávky mezi vyučovacími hodinami. Stejně tak půjdou děti postupně na oběd. „První skupiny po 15 žácích půjdou v 11.15 hodin a poslední zhruba v půl druhé,“ upřesnil ředitel a dodal, že při dodržování patřičných odstupů se najednou v jídelně může najíst až padesát dětí.

Prvňáci ve dvou skupinách

„Tím, že máme běžně malé třídní kolektivy, tak se vesměs do požadovaného počtu 15 dětí ve skupině vejdeme. Ale například první třídy budou rozděleny na dvě skupiny, jednu bude mít třídní učitelka a druhou vychovatelka z družiny. Druhý den si skupiny vymění tak, aby děti měly alespoň jednou za dva dny svoji třídní učitelku,“ vysvětlil Červín a doplnil, že učeben je ve škole dostatek. „Každý učitel si při dodržení odstupu mezi žáky přizpůsobil rozestavění lavic ve třídě po svém.“

Dezinfekce je připravená u každého vchodu do školy, v každé třídě u umyvadla a při vstupu do jídelny. Vždy budou mít žáci k dispozici také papírové utěrky, aby si mohli ruce hned utřít. „Tím že kantoři budou mít na starosti maximálně 15 dětí, tak si myslím, že na dostatečnou hygienu dětí bez problémů dohlédnou,“ ujistil ředitel.

Vedení školy připravilo a rozeslalo rodičům manuál, ve kterém shrnulo veškerá nařízení provázející otevření prvního stupně základních škol.

„Děti by měly přinést bezinfekčnost nebo prohlášení, že nepřišly do styku s infikovanou osobou, a měly by mít s sebou dvě roušky a igelitové sáčky na jejich odložení,“ připomněl Červín další dvě opatření.

Do lavic ve škole by mělo v pondělí zasednout 75 procent žáků prvního stupně, tedy 210 dětí. Ředitel si přesto nepřipouští, že by s dodržováním hygienických nařízení nastal problém, přestože učitelé nebudou podle něj stát dětem za zády a neustále je peskovat.