Měli by bránit šikaně, ale nemají čas. Musí učit

„Situace je naprosto tristní. Učíme na plný úvazek jako běžní učitelé a k tomu ve svém volném čase řešíme nejrůznější problémy a rizikové chování. Nemáme volné hodiny ani přestávky, děti se chodí svěřovat s nejrůznějšími tématy od šikany, sebepoškozování přes domácí násilí, vztahy ve třídě až třeba po drogy,“ popsala Právu metodička prevence Iveta Lohniská z pražské ZŠ Mazurská.

Podle ní je nejčastější agendou metodiků šikana a agresivita. V rámci prevence se mají věnovat jednotlivým žákům, ale pracují i s rodiči, pedagogy a celými třídami. Nicméně musí také učit stejně jako ostatní kantoři, přičemž jsou i třeba třídními učiteli. Za svou činnost mají nárok na specializační poplatek 1000 až 2000 korun měsíčně. To, že jsou metodici mimořádně vytíženi, potvrzuje i šéf Asociace ředitelů ZŠ Luboš Zajíc.

Zkrátit jim výuku?

„Situace se zhoršuje a úkolů jim přibývá. Pandemie přinesla řadu negativních jevů, takže nějaká úleva by se hodila. Ale je otázka, jak to zapracovat do systému,“ řekl Právu Zajíc.

Situací metodiků prevence se zabývala Česká školní inspekce už v roce 2016. „Významný podíl školních metodiků prevence nemá preventivní činnost zohledněnou ve svém úvazku, nemá svou činnost adekvátně finančně ohodnocenou a nemá vyhovující podmínky pro výkon činnosti,“ varovali tehdy inspektoři.

A už tehdy také doporučovali ministerstvu snížit úvazky přímé pedagogické činnosti pro metodiky prevence, aby „se mohli své práci důsledněji a efektivněji věnovat“. Na prevenci a řešení rizikových jevů, zejména na šikanu a kyberšikanu, a tedy i na podporu metodiků se inspekce zaměřila i v tomto školním roce, ale zpráva zatím nebyla vy­dána.

Chystá se novela

Kantorka Lohniská s kolegy navrhuje, aby se metodikům prevence snížil pedagogický úvazek o čtyři hodiny týdně. „Ráda pomáhám, mám radost a vážím si důvěry, ale učit na plný úvazek a k tomu dělat druhou takto zodpovědnou práci již nejde a situace je neúnosná,“ uvedla.

„Nežádáme zvýšení specializačního příplatku. Pokud by se nám snížil úvazek asi o čtyři hodiny, nikdo nový by se přijímat nemusel. Hodiny by si rozdělili současní učitelé. Na každé škole jsou učitelé se zkrácenými úvazky,“ míní.

Podle Zajíce však snížit úvazek na přímou pedagogickou činnost všem metodikům prevence, kteří jsou na každé škole, není snadné. „Někdo ty hodiny musí odučit. Když to nebudou oni, musí to být někdo jiný a ti lidé se musí zaplatit. Pokud má být v každé škole metodik, tak to máte přes 4000 metodiků po čtyřech hodinách. To už nejsou drobné. Je třeba udělat systémové řešení,“ řekl.

A spoléhá, že řešení se najde v chystané novele o pedagogických pracovnících, která má upravit i činnosti pomocných profesí, kam patří například školní psychologové a speciální pedagogové.

Stejně to vidí podle mluvčí resortu Anety Lednové i ministerstvo školství. „U jednotlivých pozic je potřeba zhodnotit náročnost práce, aby nové nastavení odpovídalo reálné náročnosti a množství práce, kterou pedagogové na dané pozici vykonávají. To vše také ve spojitosti s finančními dopady na rozpočet školství a úroveň platů pedagogických pracovníků,“ dodala.