Měla jsem tvrdý život, říká bojovnice s citlivou duší Meda Mládková

S otázkou, zda by se o ní měly děti učit ve škole, by podle Pospíšila tazatele poslala do háje. „Velikost vždy dokazovala skutky. Doteď žije v jedné místnosti, jak byla zvyklá. Peníze používala na podporu kultury a na pomoc zvířatům. Řekla by, že to nestojí za řeč. Je to žena velkého světa, mluví pěti jazyky, má doktorát z ekonomie, politologie a kunsthistorie. Nežili s Janem pro efekt, ale pro pomoc dobré věci. Tato osobnost po sobě zanechává velkou stopu. Já jsem přesvědčen, že by se o ní mělo učit. Proto se starám o její nadaci a muzeum,“ podotkl Pospíšil.