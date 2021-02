Maturanti by se mohli vrátit do škol v březnu, testovat se budou sami

Maturanti by se mohli vrátit do škol od března. Mělo by to umožnit pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol. Vyplývá to z návrhu, který by měl ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí předložit vládě.