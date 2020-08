Manželství pro všechny, zní z Prague Pride

„Není to jen pro LGBT, ale i pro ty, kteří nás neznají, aby se s námi mohli seznámit a zjistit, že LGBT lidé nejsou žádná ideologie, čeho by se bylo třeba bát, jde o lidi, jako jsou ostatní,“ vyzdvihuje klad nové formy komunikace Milde.

Od pondělí lze podepsat online petici za manželství pro všechny. Návrh novely občanského zákoníku s touto úpravou začali poslanci projednávat na podzim 2018, od té doby leží ve Sněmovně. Podle Mildeho navazuje na papírovou formu, která čítá přes 70 tisíc podpisů. Její strůjci by jich rádi do podzimu shromáždili jednou tolik.

„Manželství by mělo být otevřené všem dospělým lidem. Velmi mě trápí, když slýchám, že chceme něco navíc, extra. Potřebujeme jen to, co mají jiní,“ svěřuje se Právu Milde, který s partnerem žije osm let a mrzí ho, že si nemůže vzít toho, koho miluje.