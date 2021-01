Manželka exprimátora Hradce se nechala přednostně naočkovat, sklízí za to kritiku

„Neumím si představit, že bych šel na očkování proti covidu a nevzal s sebou svoji manželku. To by bylo i vzhledem k tomu, že spolu žijeme, kontraproduktivní. Šlo navíc o promoakci vůči obyvatelům, aby se dali očkovat,“ řekl Právu Fink, jemuž propíraná záležitost prý připadá nekorektní.

Královédvorská nemocnice nyní přednostně vakcinuje zdravotníky, po nichž mají přijít na řadu rizikoví pacienti a ambulantní specialisté. Finkova manželka, která chce v budoucnu nastoupit jako zdravotnická dobrovolnice, do žádné z preferovaných skupin nepatří.

Fotky z vakcinace Finka spolu s manželkou nemocnice umístila na Facebook. „Vakcinace doktora Finka, jeho manželky a ředitele královédvorské nemocnice měla posloužit jako propagace tohoto očkování. Šli prostě příkladem, aby ukázali, že se vakcinace nebojí. Pořád je spousta lidí, kteří se vakcinace obávají. Byl to dobrý krok, bez ohledu na to, jak je to nyní prezentováno, “ řekla mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová s tím, že nešlo o projev papaláštví nebo protekci.