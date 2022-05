Mám problém s vyšetřováním ohledně Bečvy, řekl šéf ČIŽP. Ve funkci končí

"To, co je člověk schopen unést, má svoje přirozené přírodní a biologické hranice," podotkl Geuss. Míní, že dva roky bojuje proti větrným mlýnům. "Udělal jsem takové vnitřní rozhodnutí, že do konce roku opustím pozici ředitele ČIŽP. Myslím, že řada lidí teď bude potěšena," dodal.

Jeho nástupce by si podle Geusse měl dát pozor zejména na byznys s odpady a to, co se kolem něj děje. "Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. My víme, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam není ta koncovka," řekl Geuss. Jde podle něj o velice sofistikovaný systém, který funguje na principu řetězce firem a odpady pak skončí u někoho, kdo má bydliště na obecním úřadě. "Opravdu se těším, kde ty sudy začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém, než to, co se stalo na Bečvě," dodal Geuss.