Maláčová střílí do tmy, reforma důchodů neprojde, tvrdí ODS

„Ministryně Maláčová představila svůj návrh den poté, co její kolegyně a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) důchodovou reformu veřejně odpískala. Debatu o něm ministryně Maláčová nevedla ani s opozicí a návrh v paragrafovém znění nebyl ani předmětem jednání důchodové komise,“ uvedl Bauer.

Podle něj je tak jasné, že svůj slib zreformovat vyplácení důchodů Babišova vláda nesplní. „Aby bylo možné důchodovou reformu do voleb schválit, musel by už dnes ležet ve Sněmovně balík legislativních změn. Ty ale ministerstvo ještě ani nepředložilo do připomínkového procesu,“ dodal.