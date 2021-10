Maláčová: S KSČM? V žádném případě

Paní místopředsedkyně, od voleb, které skončily pro ČSSD debaklem, jste nebyla nikde vidět. Zpytovala jste svědomí, kde se stala chyba?

Přiznávám, že to byl pro nás všechny šok. Katastrofa. Potřebovala jsem přemýšlet. Ale hlavně jsem musela jako ministryně řešit dva nastalé problémy. Především situaci v automobilovém průmyslu. Ani mi tak nejde o Škodovku, která by jako nadnárodní společnost měla situaci sama vyřešit, ale o malé české firmy, které jsou na ni navázány a několik měsíců stojí.

To jsou desítky tisíc pracovních míst, které jsou ohroženy. A pak je tu prudké navýšení cen energií. Stát prostě musí fungovat i po volbách. A sama pro sebe jsem i hodnotila situaci ČSSD.

Předsednictvo soc. dem. v pondělí rozhodlo o tom, že sjezd bude 10. prosince. Vaši členové volají po radikální změně. Bude doba do tohoto data dostatečná pro to, aby se o ní rozhodlo? Nebo to bude spíš jen o výměně vedení?

Podle mě výměna lidí bude předesílat míru změn, které nás čekají. O tom, jak se bude soc. dem. v příštích letech proměňovat, rozhodne nové vedení. Zastávám názor, že soc. dem. nemá vyklidit prostor. Změna se musí udělat od podlahy. Máme šest týdnů na obměnu lidí, na určení, jakým směrem se bude strana ubírat.

Vzhledem k tomu, že jste oznámila kandidaturu na předsedkyni, už máte představu o tom, jaký to bude směr?

Zatím jsem nepotkala nikoho, kdo by nesouhlasil se mnou, že se musíme soustředit na materiální otázky, tedy na mzdy, pracovní podmínky, dostupné zdravotnictví a bydlení, důchody a pak pokroková témata, třeba, jak zajistit ochranu přírody. Abychom ji nedrancovali a zároveň nedrancovali peněženky lidí. A třeba i na ochranu práv žen, tedy ohledně jejich nižších mezd či důchodů.

Někteří členové, a není jich málo, volají také po zásadní změně vnitřních poměrů ve straně. Co chcete prosazovat?

Změnu stanov strany, strana musí projít demokratizací. Jsem zastánkyní přímé volby vedení, zjednodušení struktur. A toho, aby členové dostali příležitost se vyjadřovat k zásadním otázkám. Vše by se mělo postavit na programové aktivitě, a protože jsme mimo Sněmovnu, tak i na politickém aktivismu.

Personální politika se v ČSSD dlouho zanedbávala

Je zřejmé, že pětikoalice přijde s razantními škrty, pravděpodobně s privatizací zdravotnictví a možná i důchodového systému. Budeme muset spolupracovat s levicovými subjekty. Před volbami jsme si vyzkoušeli kontaktní kampaň, kterou budeme muset nyní dělat i mimo dobu před volbami.

Ve straně se ozývají hlasy, které chtějí nové tváře ve vedení. Cítíte se být takovou novou tváří?

Ve vysoké politice jsem tři roky. Tak asi ano.

Koho byste pak chtěla mít ve svém týmu?

Myslím, že by to měla být kombinace čerstvé krve a zkušeností. Personální politika se v ČSSD dlouho zanedbávala. Nemyslím si, že vyměnit úplně celé vedení je správný recept.

Zatím padají jména jako Petříček, Šmarda, Štefan, Jukl, který již v minulosti neuspěl ve volbě předsedy. Může to být někdo z nich?

Tuto otázku jsem již mnohokrát dostala. Ale já zatím o jménech nepřemýšlela. Spíš přemýšlím o rolích, o prototypech.

Příkopy v ČSSD nejsou programové, ale osobní

Zapadá vám někdo do vašich úvah? Třeba pardubický hejtman Netolický nebo Zaorálek?

Zatím je ještě čas. Pokud bych měla být předsedkyní, pak bych chtěla tým, který mi pomůže stranu změnit a zkonsolidovat.

Co byste jako předsedkyně naordinovala straně?

Předně zakopat příkopy. Ty nejsou podle mě programové, ale osobní. Chci stranu zmodernizovat, změnit styl komunikace. Protože to je naše Achillova pata. A začít uvažovat i o případných spojencích.

Po jarním sjezdu ale dnes už bývalý předseda Hamáček mluvil o tom, jak jste jednotní. Nelhali jste si tak trochu do kapsy?

Tvrdím, že silné strany jsou jen ty, které neperou špinavé prádlo na veřejnosti. A nejen před volbami. Pokud chceme soc. dem. vrátit na čísla, která jsme měli v minulosti, a do Sněmovny, tak si nemůžeme vzkazovat věci přes média. V tom měl Jan Hamáček pravdu.

Co bude teď s levicovou politikou? Kdo ji bude hájit?

My, přes Senát.

Se třemi senátory, kteří v poslední době moc vidět nejsou?

Za rok jsou senátní volby. Senát funguje jako pojistka demokracie, takže vždy, když se změní vláda, tak se Senát „přebarví“. To bude příležitost soc. dem. A politika se přece dělá i na ulici. Vrátíme se zkrátka ke kořenům. Budeme bránit sociální stát přes aktivismus, spolky, sjednocování všech oponentů asociálních kroků příští vlády.

Z ulice moc příležitostí mít nebudete. Budete hledat spojence ve Sněmovně, kde se rozhoduje především?

Když není levice ve Sněmovně, musí se politika vrátit do celého veřejného prostoru.

Už se nabízí šéf ANO Andrej Babiš s tím, že chce zastupovat lidi, jejichž hlasy ve volbách propadly, tedy i ty vaše. Je to pro vás spojenec?

Babiš to nedělá z přesvědčení, dělá to jen kvůli volebnímu zisku.

To mluvíte ze zkušeností se společným vládnutím?

Ano. My jsme vše dělali, protože jsme to považovali za správné. On proto, že věděl, že mu to přinese hlasy.

V Praze to mohlo bez „husté dvojky“ dopadnout výrazně hůř

Ptám se proto, že jste s Babišem neměli dobré vztahy, a on teď tvrdí, že právě vaše ministerstvo je třeba vyčistit, protože jste nic neudělala. Litujete těch čtyř let spolu ve vládě?

Nelituji. Počítá se to, co jsme pro lidi prosadili. Bylo toho hodně a lidé to vidí a říkají mi to.

Asi moc ne, když jste spolu s Matějem Stropnickým, se kterým jste v Praze vytvořili „hustou dvojku“, získali jen čtyři procenta.

Z toho, co víme, to v Praze mohlo bez „husté dvojky“ dopadnout výrazně hůř. Počítám tak 1–1,5 procenta.

Takže ještě jednou, kde budete hledat podporu pro své návrhy? V sociálních věcech to může být i mezi lidovci nebo Piráty, kteří s nimi také přicházeli?

Samozřejmě se budeme bavit se všemi. Nevím, jestli to Piráti mysleli vážně. Měli možnost sociální politiku ovlivňovat tím, že by ministryní byla Olga Richterová, a nevyužili toho.

Máte už nějaké signály, kdo by vás mohl na ministerstvu nahradit? Mluví se o lidovecké senátorce Šárce Jelínkové. Byla by to podle vás dobrá ministryně?

Kdo to bude, nevím. Její jméno jsem také zaslechla. Známe se. Považuji za důležité vědět, komu funkci předám. Doufám, že po osmém listopadu brzy předáme vládu. A úkolů má ministerstvo hodně. Je to jeden z nejtěžších resortů.

Agenda je široká, málokdo si dovede představit, co to obnáší. Vše, co se tu dělá, stojí hodně peněz, což bude v rozporu s tím, co proklamuje vládní pětikoalice, která chce šetřit. To já kvituji, ale je otázka, kdo to zaplatí.

Tyto volby ukázaly, že koalice vedou k úspěchu. Proč jste nešli touto cestou, když jste jednali se zelenými? Zvlášť když to v krajských volbách zafungovalo.

To ano. Já jsem byla zastánkyní společného postupu. Nakonec to neprošlo.

Nebyla to promarněná příležitost, protože dohromady byste mohli mít přes pět procent?

To už je coby kdyby. Nemá už smysl se k tomu vracet. Chápala jsem, že byly obavy, abychom se neutopili v diskusích, jestli vyvěšovat tibetskou vlajku a podobně. My jsme materialistická strana a máme řešit základní socioekonomická témata. Pokud to dělat nebudeme, tak se na postavení soc. dem. nic nezmění.

A co úvaha prezidenta Miloše Zemana, že byste mohli spojit síly s ANO?

To vůbec nepřipadalo v úvahu. Podle mě je ANO pravicové hnutí, které tu za pár let nebude.

Je vůbec šance, aby levicově zaměřené strany nějak spojily síly? Nová předsedkyně KSČM Kateřina Konečná to chce zkusit. Nebudete nakonec spolu spíše soupeřit?

Obecně jsem pro princip spolupráce. Když se to dobře promyslí, pak to může přinést prospěch pro všechny. Volby to potvrdily. Spíše si ale myslím, že to není o sjednocování.

Pokud si někdo myslí, že bychom se s komunisty sjednocovali, tak to v žádném případě. Ta představa budí vášně. Ale je tu mnoho malých straniček nalevo, máme tu nejen zelené, ale i voliče, kteří se necítí reprezentováni nikým a nešli k volbám.

Konečná dala ke zvážení, že byste mohli jít spolu do obecních voleb, které budou příští rok. Uvažujete tímto směrem?

Komunální, ale i senátní volby pro nás budou důležité. S jejich přípravou musíme začít hned po sjezdu. V této chvíli je ve straně nálada taková, že do komunálních voleb půjdeme za podpory různých regionálních uskupení, nezávislých kandidátů, odborníků a také odborářů. Že se hodně otevřeme. Zda z toho neudělat univerzální model, bude jedním z hlavních témat sjezdu.

ČSSD po nedávných sněmovních volbách hodně zchudne. Jak se s tím vyrovnáte?

První úsporná opatření už jsme schválili v pondělí. Každý kraj bude mít jen jednoho tajemníka. Je to smutná věc pro naše dlouholeté zaměstnance. Osobně je mi to velmi líto. A budeme muset efektivněji hospodařit s majetkem strany. Už se nám podařilo v minulých měsících pronajmout část Lidového domu. V tom vidím cestu – profesionálněji majetek spravovat, nic neprodávat.

Stále nad vámi visí Damoklův meč nároků dědiců právníka Altnera, který pro ČSSD zachránil Lidový dům.