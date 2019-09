Maláčová plánuje udělat z dětských skupin jesle, přispíval by na ně stát

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá od roku 2021 změnit nyní fungující dětské skupiny na jesle. Na jejich provoz pro děti pracujících či studujících rodičů by přispíval stát. Zařízení by byla určena pro děti do čtyř let. Plán v pondělí představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).