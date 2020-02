Maláčová: O rezignaci nepřemýšlím. Ať Babiš uplatňuje stejná pravidla

Nepřemýšlím o rezignaci. Včerejšek byl turbulentní, to je pravda. Nicméně, jakmile jsem se dozvěděla, že policie zasahuje na ministerstvu, tak jsem se tam přesunula. S policí jsem komunikovala a ujistila jsem paní plukovnici, že poskytneme veškerou součinnost, a byli jsme maximálně vstřícní. Komunikovali jsme a nemáme co skrývat.

Je zvláštní, že zrovna pan premiér někoho obviňuje z arogance. To mě překvapuje. My nemůžeme nyní naše odpovědi zveřejnit, protože bychom podryly pozici ministerstva, která bude v dalších týdnech velmi důležitá. Můžeme je zveřejnit, až bude celá věc uzavřená. Od začátku nástupu do funkce se snažím komunikovat velmi transparentně. Je to zděděný problém. Přiznávám, že závažnost problému si uvědomuji a myslím si, že jsme postupovali správně. To, že se situace vyhrocuje, znamená, že se blížíme k velkému rozhodnutí.