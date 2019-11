Maláčová: Kompromis pomůže 80 procentům rodičů

Sněmovna schválila zvýšení rodičovské o 80 tisíc na 300 tisíc korun pro rodiče, kteří ji budou k 1. lednu 2020 pobírat. Jaký je podle vás hlavní přínos?

Po velmi dlouhé době se dostaneme do situace, že měsíční dávka v tříleté variantě čerpání bude zhruba odpovídat minimální mzdě (ta činí 13 350 korun hrubého). Dostaneme se do stavu, kdy se rodičovská koncipovala. To je výborná zpráva. Dokud nemáme jesle a dostupné školky, tak tříletá varianta musí zhruba odpovídat minimální mzdě. Je to signál státu, že si péče rodičů, zejména matek, cení.

Nezasekne se zákon v Senátu?

To nemůžeme předjímat. Hovořila jsem s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou a ten mi řekl, že neexistuje žádný klub, který by to chtěl zdržovat. Uvidíme. Zákon musí být neprodleně odeslán ze Sněmovny, do 30 dnů musí být projednán Senátem, pak se uvidí. Pevně doufám, že senátoři zákon Sněmovně nevrátí.

Existuje petice rodičů, kteří mají děti do čtyř let, ale protože rodičovskou už vyčerpali, tak na navýšení 80 tisíc korun nedosáhnou. Co na jejich výtky říkáte?

Rozumím jim. Proto jsem před rokem navrhovala, aby každý rodič s dítětem do čtyř let dostal možnost vyčerpat 80 tisíc korun. Bohužel ANO to nechtělo, nechtěla to ani KSČM. Aby neostrouhali všichni rodiče, tak jsem šla na ten kompromis. Nestydím se za něj. Pomáhá 80 procentům všech rodičů na rodičovské.

Odmítla jste návrh Pirátů na pravidelnou valorizaci rodičovské, ovšem s tím, že samotný záměr navyšovat rodičovskou automaticky nepokládáte za špatný. Navrhnete tedy něco obdobného?

Počítám s tím. Proto jsem odmítla ten komplikovaný pirátský návrh. Já bych chtěla, vzhledem k tomu, že budeme muset v příštích třech letech překlopit do českého práva evropskou směrnici o slaďování práce a rodiny, diskutovat o novém systému.

Správná cesta by byla, aby rodičovská byla prodloužená mateřská. Tedy peněžitá pomoc v mateřství. A aby se odvíjela od předchozího příjmu. Mateřská je 70 procent předchozího příjmu (pobírají ji matky prvních 6 měsíců). Dostávají ji lidé, kteří pracují a odváděli nemocenské pojištění.

Díky redukčním hranicím se nemusejí bát ani nízkopříjmoví lidé. Zohledňuje se, aby se z příspěvku dalo vyžít. Při cestách do regionů mi každá maminka, která měla mateřskou, říkala, že kdyby byla rodičovská, jako je mateřská, to by bylo super.

Měl by na to stát? U vysokopříjmových skupin je mateřská přece mnohem vyšší než rodičovská.